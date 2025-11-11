¿¹ÊÝJ¤Ë½é¾·½¸¤Î20ºÐ¡Ö¤ä¤Ã¤È¤À¤Ê¡×¡¡µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¡ÄÇØÈÖ¹æ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡×
¸åÆ£·¼²ð¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î11Æü¡¢14Æü¤ËËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÂåÉ½½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¡¢¥·¥ó¥È¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Àè¤ËÂÎ¤òÅö¤Æ¤ÆÌ£Êý¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂåÉ½¤Ç¤â¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡20ºÐ¤Î¸åÆ£¤Ïº£µ¨Æ±¤¸¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Éô¤È2Éô¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤â¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ä¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¶¯ÎÏ¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï1¥È¥Ã¥×¤Ç¤â2¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àï½Ñ¤òÁá¤¯Íý²ò¤·¤Æ¡¢4¿ÍÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê1ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ42¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¡ÖÃæ³Ø3Ç¯¤Î»þ¤Ë¥¸¥å¥Ó¥í¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Áê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é42¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â42¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢J1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡£42¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤Ä¹½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Â¸µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÆüËÜ¤ò¤â¤¦°ì¸ÄÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ÇÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº / Shintaro Inoue¡Ë