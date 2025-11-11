¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç2·åÃ£À®¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡¡¶ÃØ³¤Î8/10¡Ä¡È¥´¥é¥Ã¥½¡ÉÏ¢È¯¤Ë¡Ö²¿ËÜ·è¤á¤ë¤ó¤À¡×
»¥ËÚMF¹âÎæÊþ¼ù¤¬¥´¥é¥Ã¥½¤Çº£µ¨2·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿
¡¡¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï11·î9Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤ÇÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡MF¹âÎæÊþ¼ù¤Ï2ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÆÃ¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤Ï·Ý½ÑÅª¤Êº¸Â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£º£µ¨10ÅÀÅþÃ£¤Î27ºÐ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡ÖÁ´Éô¥´¥é¥Ã¥½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕÀï¤ÎÇÔÀï¤Ç1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤ÎÌÜ¤¬Àä¤¿¤ì¤¿»¥ËÚ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ËÂçÊ¬¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤³¤ÎÆü¤¹¤Ç¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÎæ¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Áê¼êDF¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éº¸Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Î¼ê¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡10ÆÀÅÀ¤ÎÆâÌõ¤Ï¼«¿È¤¬¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿PK¤òµÍ¤á¤Æ1ÅÀ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬1ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤Î¥ß¥É¥ë¤¬7ËÜ¡¢FK¤¬1ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£FK¤ò´Þ¤á¤ë¤È8ÅÀ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È¶Ã°Û¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¤Ï¡Öº£µ¨10¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½¡×¤È¹âÎæ¤Î2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¿ôÆó·åÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿27ºÐ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿²ó¥´¥é¥Ã¥½·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤Î¿Í¤Ï¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥´¥é¥Ã¥½¡×¡Ö¥ª¥Õ¤ÏÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥´¥é¥Ã¥½Ï¢È¯¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÁ´Éô¥´¥é¥Ã¥½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¹âÎæ¤Î¥ß¥É¥ë¤ÏÁ´ÉôåºÎï¡×¡Ö²¿ËÜ¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¤ë¤ó¤À¡×¡Ö²æ¤é¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»¥ËÚ¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥É¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë