¡¡£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡ÖÍð¡×¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤Ï¡Ö¹õß·±Ç²è¤Ã¤Æº£¤Ç¤â¡Ä¡£»ä¡¢º£Ç¯¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢±Ç²èÊÙ¶¯²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥«¥ó¥Ì¤Î¿³ºº°÷¤Î°ìÈÖ°Î¤¤Êý¤¬¡Ø»ä¤Î¤¢¤²¤ëÆüËÜ±Ç²è¤Ï¤³¤ì¤ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹õß·±Ç²è¤ä¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÆüËÜ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡Ö²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê»£±Æ¼êË¡¤À¤Ã¤¿¡£Ìò¼Ô¤¬¤³¤¦¤ä¡Ù¤È¤«²¿»þ´Ö¤âÏÃ¤¹ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊý¤ÏÆüËÜ±Ç²è¥¤¥³¡¼¥ë¹õß·±Ç²è¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬¡Ø»Â¿·¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë£Î£Ï£±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÊÆüËÜ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¹õß·±Ç²è¤ò¤Þ¤¿¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þÂå¤òËÜÅö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤Ê¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤âºîÉÊ¤Ï»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ»ä¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£