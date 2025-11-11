エッジテクノロジーと事業変革のためのキーワードを結びつける展示会「EdgeTech+ 2025」が、2025年11月19日(水)から21日(金)の3日間、パシフィコ横浜にて開催されます。

主催は一般社団法人 組込みシステム技術協会です。

「生成AIで進化する開発現場。ものづくりは『AIと創る』新時代へ」をテーマに、329社・団体が参加し、156件の講演も実施されます！

会期：2025年11月19日(水)〜21日(金)

会場：パシフィコ横浜(展示ホール／アネックスホール)

参加料金：無料(公式サイトからの事前登録制)

主催：一般社団法人 組込みシステム技術協会

本展は、エッジテクノロジーの役割のシフトに併せて年々変化を重ねてきた展示会です。

近年は、生成AI・クラウド・セキュリティを軸に進化する組込み開発にフォーカスし、各産業分野への応用事例も交えて提言する場として開催されています。

2025年は「生成AIで進化する開発現場。ものづくりは『AIと創る』新時代へ」をテーマに、329社・団体が参加します。

生成AI

AI共創型の開発や事例に関するセミナー、展示ゾーンが実施されます。

エッジAI・フィジカルAI

世の中に普及が広まる画像認識AI技術の特別企画「画像認識AIエキスポの開催」が注目のひとつ。

自動運転・ロボティクスなどフィジカルAIへの取り組みも強化されます。

SDV(Software Defined Vehicle)

ソフトウエア定義開発が進む代表事例である自動車関連業界に向けて「Automotive Software Expo」が開催されます。

サイバーセキュリティ

AI、ソフトウエア定義開発で高まるサイバーセキュリティ脅威への対応や、IoT製品に求められるサイバーセキュリティ認証などをテーマとした展示ゾーンやセミナーが実施されます☆

EdgeTech+ AWARD 2025

開催に先立ち「EdgeTech+ AWARD 2025」の各賞が決定しました。

2024年10月5日から2025年11月21日までの間に発売または発表される新製品・ソリューション・サービスを、業界識者とメディア各社で編成される審査委員会が審査するものです。

生成AIをはじめ、エッジテクノロジーの最新動向と未来に触れられる3日間です！

展示とともに、基調・特別講演やテーマ別セッションなど、156件の講演も行われます。

パシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」の紹介でした。

