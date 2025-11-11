ºÒ³²»þ¤Ë²¹¤«¤¤¿©»ö¤ò¡ªprove LiFE Á¥¶¶»Ô¡ÖºÒ³²»þ¤Î¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×Äù·ë
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖKITCHENCAR¡ÇS JAPAN(¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹çÆ±²ñ¼Òprove LiFE¡£
prove LiFE¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î29Æü¤Ë¡¢Á¥¶¶»Ô¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Î¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢²¹¤«¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¿©»ö¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨ÄêÄù·ëÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î29Æü(²Ð)
Äù·ë¼Ô¡§Á¥¶¶»Ô¡Ê¾¾¸ÍÅ°»ÔÄ¹¡Ë¡¢¹çÆ±²ñ¼Òprove LiFE¡ÊÂåÉ½¼Ò°÷ »³ËÜ¿·°ì¡Ë
¤³¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤äÉ÷¿å³²¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²¹¤«¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¿©»ö¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¾¾¸ÍÅ°»ÔÄ¹¤ª¤è¤Ó¹çÆ±²ñ¼Òprove LiFEÂåÉ½¼Ò°÷ »³ËÜ¿·°ì»á¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¶¨ÄêÄù·ë¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¶¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Î¿©ÎÁ³ÎÊÝ¤äÄ´Íý´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢prove LiFE¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖKITCHENCAR¡ÇS JAPAN¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤¬¡¢ÈòÆñ½ê¤äÈïºÒÃÏ°è¤Ø½ÐÆ°¤·¡¢¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿©¤Î²¹¤â¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈïºÒ¼Ô¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢Ê¿»þ¤«¤éÁ¥¶¶»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä·±ÎýÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¿×Â®¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
KITCHENCAR¡ÇS JAPAN¤È¤Ï¡©
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ3,760Âæ°Ê¾å(2025Ç¯11·î10Æü»þÅÀ)¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¸Æ¤Ó¤¿¤¤¿Í(½ÐÅ¹°ÍÍê¼Ô)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¿Í(½ÐÅ¹´õË¾¼Ô)¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°Ãç²ðµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¼ÖÎ¾À©ºî¡¢ÊÝ¸±ÉÕÂÓ¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
2025Ç¯½©¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÃæ¸Å¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÇäÇã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò¡ÖÃµ¤¹¡¦Çä¤ë¡¦Çã¤¦¡×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ (¥ì¥ó¥¿¥ë¤â²ÄÇ½)¡£
prove LiFE¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤¿°Â¿´¤È¾Ð´é¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
prove LiFE¤ÈÁ¥¶¶»Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖºÒ³²»þ¤Î¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×Äù·ë¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
