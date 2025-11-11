¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¡¥ß¥º¥Î¤¬È¯Çä¡¡¡È2025Â¸ÂÄê¡É¤ËSNS¡Ö¼õÃíÀ¸»º´õË¾¡×¡ÖÀäÂÐ½Ö»¦¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ß¥º¥Î¡×¤¬¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥¶ ¥ß¥º¥Î¥¨¥Ê¥¸¡¼ OSAKA EXPO2025¡×¤Î¿·¿§¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥°¥ì¡¼¡×¤ò2025Â¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£11·î13Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¡ª ·¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¹õ¥ß¥ã¥¯¤¬¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡¢·¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖTHE MIZUNO ENERZY¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£2024Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡ß¥ì¥Ã¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£²ó¤Ï¡¢Æ±ËüÇî¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡È¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Ç¥³¥Ü¥³´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤â¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï3Ëü800±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï23.0¡Á31.0¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¡£2026Ç¯2·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Á÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹õ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¹õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¤Ê¤éÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ½Ö»¦¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡×¡Ö¼õÃíÀ¸»º´õË¾¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯½©Åß¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤¬ºÆÈÎ¤µ¤ì¡¢11·î13Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï6490±ß¤Ç¤¹¡£