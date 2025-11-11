¿´²¹¤Þ¤ëÌ´¤Î»þ´Ö¡ªTBS¡ÖDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡×
TBS¼çºÅ¤Î¡ÖDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤Ë½ÂÃ« Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
2005Ç¯¤Î½é±é¤«¤é20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤®¡¢¤³¤ÎÅß¤Ä¤¤¤ËÁíÆ°°÷¿ô30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÌ¾ºî¥Ð¥ì¥¨¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÌ´¤Î»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¸ø±é¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
TBS¡ÖDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡×
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÅìµþ¸ø±é¡Ë
SÀÊ¡§18,000±ß(ÀÇ¹þ)
AÀÊ¡§14,000±ß(ÀÇ¹þ)
BÀÊ¡§10,000±ß(ÀÇ¹þ)
CÀÊ¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
A¿Æ»ÒÀÊ¡§18,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Âç¿Í1Ì¾+¤³¤É¤â1Ì¾(5ºÐ°Ê¾å¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼)¡¿AÀÊ¥¨¥ê¥¢
³ØÀ¸·ô¡§4,500±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¡¿ÅöÆü³ØÀ¸¾Ú¤òÄó¼¨¤Î¾å°ú¤´¹¤¨¡¿ÀÊ°ÌÃÖÌ¤Äê
K¥×¥é¥Á¥Ê¥·¡¼¥È¡§22,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¼ç±é¥À¥ó¥µ¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¡£1³¬ÀÊ¡¢ÈÎÇäºÂÀÊ¤ÎºÇÁ°1¡Á3ÎóÌÜ¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÂçºå¸ø±é¡Ë
SSÀÊ¡§22,000±ß(ÀÇ¹þ)
SÀÊ¡§18,000±ß(ÀÇ¹þ)
AÀÊ¡§13,000±ß(ÀÇ¹þ)
BÀÊ¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)
³ØÀ¸·ô¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¡¿ÅöÆü³ØÀ¸¾Ú¤òÄó¼¨¤Î¾å°ú¤´¹¤¨¡¿ÀÊ°ÌÃÖÌ¤Äê
BOXÀÊ¡§24,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼BOX(2ÀÊ¥»¥Ã¥È) SÀÊ¡§36,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼BOX(2ÀÊ¥»¥Ã¥È) AÀÊ¡§26,000±ß(ÀÇ¹þ)
¸ø±é´ü´Ö¡ÊÅìµþ¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)¡Á30Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë
¸ø±é´ü´Ö¡ÊÂçºå¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¡Á7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
¼çºÅ¡§ TBS
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§ ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
K¥Ð¥ì¥¨Áí´ÆÆÄ¡¦·§ÀîÅ¯Ìé¤µ¤ó¤¬2005Ç¯¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù
±Ñ¹ñÅÁÀâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëÁÔÎï¤ÊÉñÂæÈþ½Ñ¤ä°á¾Ø¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ä¶Âçºî¤Ç¤¹¡£
20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ù
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ß¤ë¤ß¤ëµðÂç²½¤¹¤ë¥Ä¥ê¡¼¡¢¿Í·Á¤È¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤ÎÂçÀïÁè¡¢ ¿ÀÈëÅª¤ÊÀã¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÎ¹¡¢¿Í·Á²¦¹ñ¤Î½»¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÍÙ¤ê¤Î¿ô¡¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ìÅ¸³«¤Î¤â¤È¡¢¥Ð¥ì¥¨³¦¶þ»Ø¤Î¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÁõÃÖ¤¬¼¡¡¹¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËâË¡¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡£
°µ´¬¤Î·²Éñ¤È¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÔÎï¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬¡¢2025Ç¯¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢¨11/23(Æü)13:00¡¦11/24(·î¡¦µÙ)13:00¡¦11/30(Æü)13:00¸ø±é¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áí´ÆÆÄ¡§·§ÀîÅ¯Ìé
·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡§µÜÈø½ÓÂÀÏº
¼ç¤Ê¥¥ã¥¹¥È
¥Þ¥ê¡¼É±¡§ Æü¹âÀ¤ºÚ(¢¨Æü¹â¤Î¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡¿´ä°æÍ¥²Ö¡¿Ä¹ÈøÈþ²»¡¿ÌÚ²¼ÇµÀô
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á/²¦»Ò¡§ »³ËÜ²íÌé¡¿ÀÐ¶¶¾©Ìé¡¿ËÙÆâÕòÊ¿¡¿·ª»³Î÷
¥¯¥é¥é¡§ ÇßÌÚÆá±û¡¿ÄÍÅÄ¿¿Í¼¡¿ÄÔÍü²Ö
¥É¥í¥Ã¥»¥ë¥Þ¥¤¥ä¡¼¡§ ·ª»³Î÷¡¿ËÙÆâÕòÊ¿¡¿Ãæ°æâ«¸Ê
Àã¤Î½÷²¦¡§ ÌÚ²¼ÇµÀô¡¿Ä¹ÈøÈþ²»¡¿ÄÍÅÄ¿¿Í¼¡¿ÅçÂ¼ºÌ
Àã¤Î²¦¡§ »³ÅÄÇîµ®¡¿Éð°æÈ»¿Í¡¿ÅÄÃæÂçÃÒ¡¿²¬Äí°Ë¿á
Áí´ÆÆÄ¤Ï·§ÀîÅ¯Ìé¤µ¤ó¡£
·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤ÏµÜÈø½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¼É±Ìò¤ÎÆü¹âÀ¤ºÚ¤µ¤ó¡£
¥Þ¥ê¡¼É±Ìò¤Î´ä°æÍ¥²Ö¤µ¤ó¡£
¥Þ¥ê¡¼É±Ìò¤ÎÄ¹ÈøÈþ²»¤µ¤ó¡£
¥Þ¥ê¡¼É±Ìò¤ÈÀã¤Î½÷²¦Ìò¤òÌ³¤á¤ëÌÚ²¼ÇµÀô¤µ¤ó¡£
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á/²¦»ÒÌò¤Î»³ËÜ²íÌé¤µ¤ó¡£
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á/²¦»ÒÌò¤ÎÀÐ¶¶¾©Ìé¤µ¤ó¡£
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á/²¦»ÒÌò¤È¥É¥í¥Ã¥»¥ë¥Þ¥¤¥ä¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ëËÙÆâÕòÊ¿¤µ¤ó¡£
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á/²¦»ÒÌò¤È¥É¥í¥Ã¥»¥ë¥Þ¥¤¥ä¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë·ª»³Î÷¤µ¤ó¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡È¿´²¹¤Þ¤ëÌ´¤Î»þ´Ö¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿·§ÀîÈÇ¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù
¿´Ìö¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
