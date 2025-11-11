11月3日、東京・港区の三田駅付近にある歩道橋には多くの人が集まっていた。

【写真】宮粼あおい『エスパー』ロケ現場での“お手振り”がかわいすぎた

「大泉洋さんと宮粼あおいさんが、ドラマの撮影をしていたんです。11時ごろから2〜3時間ぐらい続いていたかな。撮影は陸橋の上で行われていて、近くを通った人たちはビックリして、撮影の様子を見たりスマホで写真を撮ったりしていました」（居合わせた女性）

この日行われていたのは、火曜夜9時からテレビ朝日系列で放送されているドラマ『ちょっとだけエスパー』の撮影だ。『アンナチュラル』や『ラストマイル』など、数々のヒット作を生み出してきた野木亜紀子氏が脚本を担当。TVer内の今クールのドラマランキングでは上位にランクインするなど、注目の作品だ。

「ロケが行われていた場所は、ドラマ内で大泉さんがエスパーになるきっかけとなった、岡田将生さんが演じる社長の会社があるビルのすぐ近くなんです。ビルの関係者がいない週末などによく撮影をしています」（制作会社関係者）

今回、大泉と宮粼は主人公とその妻を演じているが、2人は7年前にドラマ『あにいもうと』で兄妹役として出演している。共演現場を目撃した男性はこう話す。

「この日は風が強くて何度もヘアメイクやスタイリングを直していました。大泉さんも宮粼さんもスタッフの方とニコニコ話しながら撮影していて、すっかり打ち解けているようでした。寒かったのか、宮粼さんはずっと腕をパタパタさせていて、その様子がかわいらしくて（笑）。撮影が終わると2人とも近くのビルの中に消えていきました」

2025年に第4子を出産したばかり

宮粼といえば、今年に入って第4子を出産していたことを『女性セブン』が、8月に報じている。

「宮粼さんは2017年にV6の元メンバーである岡田准一さんと結婚しています。翌年に第1子を出産して以降、活動をセーブしていた印象が強かったので、第4子を出産してすぐの女優業復帰には驚きました。来年は大河ドラマの『豊臣兄弟！』への出演も決まっていて、出産後とは思えないスピードで仕事をこなす姿は、もはや驚異的ともいえるでしょう」（芸能プロ関係者、以下同）

一方で、夫の岡田も今月からNetflixの主演ドラマが全世界に配信される。来年には主役を演じる映画の公開も控えており、かなりタイトなスケジュールをこなしているようだ。

「出産後すぐに仕事に復帰するのは並大抵のことじゃありません。第4子ということもあり、子育てを2人で分担して、仕事も育児も両方こなしていく自信がついたのかもしれませんね」

産後も相変わらずストイックに仕事に臨む宮粼は“もはやエスパー”かも!?