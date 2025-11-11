ファンの結婚祝福、あ～ちゃんが“返事”「感動と涙と笑顔と涙」【コメント全文】「返信しても未読数がなくならない」
Perfumeのあ～ちゃんが11日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とお相手を紹介した。
さらに同日、インスタのストーリーズでコメントを掲載し、ファンに感謝の思いを伝えた。コメント全文は以下の通り。
◇ ◇
本当にたくさんのお祝いメッセージ
ありがとうございます
LINEもたくさん送ってきてくれてるけど、
返信しても未読数がなくならないのが
なんて幸せなんだろうと浸っています
こんなありがたい言葉をこんなたくさん
皆さんからいただけるとは思っていなくて、
感動と涙と笑顔と涙とで過ごさせてもらっています
◇ ◇
さらに、水平に宙づりになったようなピラティスの画像も掲載し、「それでも緊張がほぐれることがなく そわそわして止まないので 今日も運動してきました 今日の私にはどうだか…」とおちゃめに付け加えた。
（よろず～ニュース編集部）