Perfumeのあ～ちゃんが11日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とお相手を紹介した。



さらに同日、インスタのストーリーズでコメントを掲載し、ファンに感謝の思いを伝えた。コメント全文は以下の通り。



本当にたくさんのお祝いメッセージ

ありがとうございます

LINEもたくさん送ってきてくれてるけど、

返信しても未読数がなくならないのが

なんて幸せなんだろうと浸っています

こんなありがたい言葉をこんなたくさん

皆さんからいただけるとは思っていなくて、

感動と涙と笑顔と涙とで過ごさせてもらっています

さらに、水平に宙づりになったようなピラティスの画像も掲載し、「それでも緊張がほぐれることがなく そわそわして止まないので 今日も運動してきました 今日の私にはどうだか…」とおちゃめに付け加えた。



（よろず～ニュース編集部）