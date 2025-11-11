²Ú¤ä¤«¤Ê±éÁÕ¤Ç¤±¤ä¤ÂçÄÌ¤ê¤òºÌ¤ë¡ªÏÂ²Î»³»Ô¡Ö¤±¤ä¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
ÏÂ²Î»³»Ô¤ÈÏÂ²Î»³²»³ÚÂç¹Ô¿Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢2025Ç¯11·î23Æü¤Ë¡Ö¤±¤ä¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È(R)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤âÅÐ¾ì¡ª
ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©É÷¤ÎÃæ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥ê¥º¥à¤È²Ú¤ä¤«¤Ê±éÁÕ¤Ç¤±¤ä¤ÂçÄÌ¤ê¤òºÌ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÏÂ²Î»³»Ô¡Ö¤±¤ä¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¤±¤ä¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É
³«ºÅÆü»þ¡§ ÎáÏÂ7Ç¯11·î23Æü(Æü) 14¡§00¡Á16¡§00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ¤±¤ä¤ÂçÄÌ¤ê(»°ÌÚÄ®¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¡ÁÀ¾ÄõÃú¸òº¹ÅÀÉÕ¶á)
¼çºÅ¡§ ÏÂ²Î»³»Ô¡¦ÏÂ²Î»³²»³ÚÂç¹Ô¿Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
½©¤ÎÏÂ²Î»³»Ô¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤±¤ä¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤È´¶Æ°¤Î²»¿§¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ù
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ª (14:00¥¹¥¿¡¼¥È)
ÏÂ²Î»³»ÔÆâ³°¤Î³Ø¹»¤«¤é¿áÁÕ³ÚÉô¤ä¥Ð¥È¥óÉô¤Ê¤É¡¢·×11ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¡£
¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥º¥à¤È²Ú¤ä¤«¤Ê±éÁÕ¤¬¡¢¤±¤ä¤ÂçÄÌ¤ê¤ò²»³Ú¤È¾Ð´é¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡ª
ÃÏ¸µ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µ¡¼Ìó80Ì¾¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤È´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¾¦Å¹³¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÏÂ²Î»³ÅÚ»º¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È(R)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É (15:15¥¹¥¿¡¼¥È)
¡Ö¤±¤ä¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ë¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È(R)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
±èÆ»¤Ç¤´Í÷¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÏÂ²Î»³¾ë¤Ç¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ð¥¹¡×¤òÅ¸¼¨¡ª (9:00¡Á13:30)
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯11·î23Æü(Æü) 9¡§00¡Á13¡§30
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÏÂ²Î»³¾ëº½¤Î´Ý¹¾ì
Æ±Æü¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÏÂ²Î»³¾ëº½¤Î´Ý¹¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ð¥¹¡×¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î³°´Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¿Íµ¤¤Î¥Ð¥¹¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡ª
¤ä¤µ¤·¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¾ë¤Ë¤¢¤ëÃã¼¼¡Ö¹È¾¾°Ã¡×¤Ç¤ªËõÃã¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Å·¼é³Õ¤«¤éÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Î³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æ±Æü¡¦ÍâÆü³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÅöÆü¤äÍâÆü¤Ë¤â¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤±¤ä¤¥é¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÅÀÅô¼°
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯11·î23Æü(Æü) 17:30¡Á18:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤±¤ä¤ÂçÄÌ¤ê(ÏÂ²Î»³¾ë¥Û¡¼¥ëÁ°ÉÕ¶á)
¼çºÅ¡§ÏÂ²Î»³¤±¤ä¤ÂçÄÌ¤ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÆâÍÆ¡§Ìë¤Ë¤ÏÆ±¾ì½ê¤ÇÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤¬³¹¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²Î»³¾ë¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼³«ºÅ
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯11·î24Æü(·î) 19:00¡Á
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÏÂ²Î»³¾ë À¾¤Î´Ý¹¾ì
¼çºÅ¡§ÏÂ²Î»³»Ô
ÆâÍÆ¡§ÍâÆüÌë¤Ë¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡ÈÏÂ²Î»³¡É¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢½©¤Î¤Þ¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¥Ñ¥ì¡¼¥É´ÑÍ÷¤Îµ¢¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Êª¡¦ÏÂ²Î»³¥é¡¼¥á¥ó¤Ç²¹¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆü¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ù
ÏÂ²Î»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤±¤ä¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
