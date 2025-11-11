¼óÁê¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§·ø»ýÌÀ¸À¤»¤º¡¡°ÂÊÝ3Ê¸½ñ²þÄê½ä¤ê
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï11Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤òÌÜ»Ø¤¹°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤ò½ä¤ê¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£¡Ö3Ê¸½ñ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸«Ä¾¤·ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£½ñ¤¤Ö¤ê¤ò»ä¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤òÇ§¤á¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¼«¿È¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤ÎÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢½Å¤Í¤ÆÅ±²ó¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Èó³Ë»°¸¶Â§¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤¿¤º¡×¡Ö¤Ä¤¯¤é¤º¡×¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤È¤·¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î´ðËÜÅª¤Ê³ËÀ¯ºö¡£¼óÁê¤ÏºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª»þ¤Ë¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¤é¤ÎÅúÊÛ¤¬½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£