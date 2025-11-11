¡Ú ¤Ï¤Ê¤ï ¡Û¡ÖPerfume¡×¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×É×ÉØ±ßËþ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦È¹ÃÒ»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç11Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢11·î22Æü¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤Ï·ÝÇ½ÉôÌç¤Ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢11Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï‟¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡£¼Â¤Ï¡ÖPerfume¡×¤Ï¤³¤Î´Öº´²ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£‟»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¡ÖPerfume¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È½ËÊ¡¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·º§¤È¤Ê¤ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ø¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï‟Î¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«Á´¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¸À¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£´ò¤·¤¤¤È¤«·ù¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤È¡¢¿·º§É×ÉØ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
