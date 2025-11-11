¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡Ä¡×²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡¢Ì¼¡¦¤á¤°¤ß¤µ¤óÙÇÃ×¤«¤é48Ç¯¤òÁ°¤Ë²ñ¸«
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ48Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Êì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
1977Ç¯11·î15Æü¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¿·³ã¸©¤ÇËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤°48Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯90ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤¬11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¡²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë
¡Ö¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¶¯¤¤¡£Àº¤âº¬¤â¿Ô¤²Ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Ç¯¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡£Áá¤¯¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¡Í×,
Ä¹Ìî,
Áòº×,
¾²ÃÈË¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÇÛÀþ,
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹