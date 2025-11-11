¥Ñ¥é¥É¥¥¡¢¿Íµ¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Î¡Ö2ÇÜÁýÎÌ¥µ¥¤¥º¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×¤¬¡¢¡È¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¥ß¥ë¥¯¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡×¤«¤é¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° L¡×¤ò2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£ÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬90¡óÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ë¥ß¥ë¥¯¾õ¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡×¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖL¥µ¥¤¥º¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌó2ÇÜ¤Î240gÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é²Á³Ê¤ÏÌó1.3ÇÜ¤È¤ªÆÀ¤Ê¸ÂÄê»ÅÍÍ¡£¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ëÌó3¥«·îÊ¬¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤ÎÈ©¥±¥¢¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ñ¥é¥É¥¥
¥Ñ¥é¥É¥¥ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° L¼ïÊÌÌ¾¾Î¡§¥ß¥ë¥¯¾õ¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·ÍÆÎÌ¡§240g¡ÊÌó3¥«·îÊ¬¡Ë²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë