ÁÇÈ©µÇ°Æü¡¢24»þ´Ö»È¤¨¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤«¤é¸ÂÄê¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÁÇÈ©µÇ°Æü¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼ N¡×¤è¤ê¡¢¸ÂÄê¤Î¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡×¤ò2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£¿´¤Û¤É¤±¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢ÆüÃæ¤âÌë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥±¥¢
¥Ö¥é¥ó¥ÉÆâÇä¾åNo.1¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼ N¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëº£²ó¤Î¸ÂÄêÉÊ¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼²Ö¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤ò¿·ÇÛ¹ç¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¡£
¥Ä¥ä´¶¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¦¤¯¤¹¤ß¾Ã¤·¥Ñ¡¼¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÓ·ê¤äÈ©Çº¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤Õ¤ïÈ©¤Ë¡£¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¿â¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾ïÈ×ÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥Ê ÁÇÈ©µÇ°Æü ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼ N ¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê01¡Ê¥Ì¡¼¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ë02¡Ê¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ë10g¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë