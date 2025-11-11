¡È»ý¤Á¹þ¤ßÅê´þ¡ÉÂ¿¤¯¡ÄNEXCOÃæÆüËÜ¤¬°ìÉô¤ÎPA¤«¤é¥´¥ßÈ¢Å±µî¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡×¤âÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¡¢12¥«½ê¤Î¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄí¥´¥ß¤Ê¤É¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¶ì½Â¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£12¥«½ê¤ÎPA¤Ç¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¡ÄNEXCOÃæÆüËÜ¡Ö»ý¤Á¹þ¤ß¥´¥ß¤ÎÅê´þÂ¿¤¤¡×
¡¡Åì³¤´Ä¾õÆ»¤Î´ôÉì»°ÎØ¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡£¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÃÏÌÌ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤´Ì¤Ê¤É¤ò¼Î¤Æ¤ë3¤Ä¤Î¥´¥ßÈ¢¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î14Æü¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈôÂÍ¤Ë¸þ¤«¤¦Âç³ØÀ¸¡§
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥´¥ß¤ò¡¢¥È¥¤¥ì¤È¤«¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ãNEXCOÃæÆüËÜ Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡ä
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¤ß¤Î¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï11·î7Æü¡¢X¤ÇÅì³¤3¸©¤ÈÄ¹Ìî¸©¤Î°ìÉô¤Î12¥«½ê¤Î¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤Á¹þ¤ß¥´¥ß¤äÉÔ¿³Êª¤ÎÅê´þ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï±ÜÍ÷¿ô¤¬2000Ëü¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬¡Ä¡£
¡ãX¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤ª¶âÊ§¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¥´¥ßÈ¢¤¯¤é¤¤ÃÖ¤¤¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¥Þ¥Êー¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬µï¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥´¥ßÈ¢¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡×
¼ÂºÝ¡¢¥´¥ßÈ¢¤Î¤Ê¤¤´ôÉì»°ÎØ¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢´Ì¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÀìÍÑ¤Î¥´¥ßÈ¢¤Î²£¤Ë¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥´¥ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤é¡§
¡Ö¡Ê¥´¥ßÈ¢¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥´¥ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤È¡£ÅÓÃæ¤Î°ìÈÌ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤é¤³¤ÎÊý¿Ë¤ËËÍ¤Ï½¾¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆþ¤ê¸ý¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ§¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡×
NEXCOÃæÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥Êー°ãÈ¿¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö²ÈÄí¥´¥ß¤È¤«¡¢¥ì¥¸¥ãー¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥´¥ß¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¥´¥ß¤ÎÅê´þ¤¬Â¿¤¯¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÉÈÈÅù¤Î´ÑÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ±µî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Êー¤ò¼é¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡¦¹áÍò·Ì 5Ç¯Á°¤«¤éÂÐºö¤¹¤¹¤á¤ë
¡¡¥´¥ßÈ¢¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
11·î1Æü¤«¤é¡Ö¤â¤ß¤¸¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸«¤´¤í¤¬¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡¦¹áÍò·Ì¡£
º×¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿©¤ÙÊª¤â³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
ËÅÄ»ÔÂ½õ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¥´¥ßÂÞ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹áÍò·Ì¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï5Ç¯Á°¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤´¤ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥´¥ß¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤â¤ß¤¸¤Þ¤Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤Ë¸Â¤ê¡¢¥´¥ßÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÅÄ»ÔÂ½õ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤´¤ßÈ¢¤ÏÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Êー¤Î°¤¤Êý¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥ß¤Ï»ý¤Áµ¢¤ë¡¢¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¡£¤¤ì¤¤¤Ê¹áÍò·Ì¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×
ÃÏ¸µ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¥´¥ß½èÍý¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½300Ëü±ß¡£¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ê¥´¥ßÈ¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Êー¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤¬¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì³¤3¸©¤Ç¤Ï°È¥öÃÓ¡¦¤»¤ÈÀÖÄÅ¡¦¸ÞÅÍ¼¬¡¦´ôÉì»°ÎØ¡¦ÀîÅç¡Ê¾å¤ê¤Î¤ß¡Ë¡¦Â¿µ¤¤Î6¥«½ê¤ÎPA¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÇäÅ¹¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¤À¤±¤ÎPA¤Ç¡¢¼«ÈÎµ¡¤ÇÇã¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤Î¶õ¤´ÌÆþ¤ì¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖSA¤Ç¤ÏÅ±µî¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎSA¡¦PA¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£