¡Ú¥µ¥ë½ÐË×¡ª¡Û¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ç20·ï°Ê¾å¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¡¡Å·Ê¸´ÛÉÕ¶á¤Ç¤â¡¡¿È¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤ò
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï11Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÅ·Ê¸´ÛÉÕ¶á¤Ë½ÐË×¤·¤¿ÌîÀ¸¤Î¥µ¥ë¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ20·ï°Ê¾å¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»ÔÀ¾ÀéÀÐÄ®¤Ç11Æü»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÌîÀ¸¤Î¥µ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤Ï10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ20·ï°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È1É¤¤Î¥µ¥ë¤Ï10Æü¡¢À¾ÊÌÉÜÄ®¤«¤éÅÄ¾åÂæ¡¢ºù¥±µÖ¤Ø¡£11Æü¤ÏÃ«»³ÊýÌÌ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¤Î¾È¹ñÄ®¤Î¸©»õ²Ê°å»Õ²ñ´Û¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¥µ¥ë¤Ï¾ë»³Ä®Êý¸þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¼þÊÕ¤Ç¥µ¥ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡£
(ÌÜ·â¼Ô)
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ(¥É¥¢¤ò)Ã¡¤¤¤¿»þ¤Ë¸«¤¿¤é±ü¤Ë¤¤¤¿¡£(¥µ¥ë¤¬)¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¹²¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³(ÊâÆ»)¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï¤â¤¦¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£¿Í¤ò¤ª¤½¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼¥µ¥ë¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(¼¯»ùÅç»ÔÀ¸»ºÎ®ÄÌ²Ý¡¦¿·Î±Ä¾ºÈ²ÝÄ¹)
¡Ö¥µ¥ë¤Î¥ª¥¹¤Ï·²¤ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ¥¤ì¤¿¥µ¥ë¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤Ï³¹¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¤â¤·¡¢¥µ¥ë¤òÌÜ·â¤·¤¿ºÝ¤Ï¼¡¤Î¡Ö¤¢¡¦¤¤¡¦¤¦¡¦¤¨¡¦¤ª¡×¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼¯»ùÅç»ÔÀ¸»ºÎ®ÄÌ²Ý¡¦¿·Î±Ä¾ºÈ²ÝÄ¹)
¡ÖÌÜ¤ò¡Ö¤¢¡×¤ï¤µ¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤¤¡×¤¿¤º¤é¤·¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤¦¡×¤ë¤µ¤¯¤·¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤¨¡×¤µ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤ª¡×¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥ë¤¬¶½Ê³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸©·Ù¤â¡ÖËü¤¬°ìÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ï¶á¤Å¤«¤º¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£