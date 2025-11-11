º£±Ê¾ºÂÀ¡¢FA»Ô¾ì¤Î¡ÈÌÜ¶Ì¡É¤Ë¡¡3µåÃÄ¤¬Ç®»ëÀþ¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ÜÀÒÀè¸õÊä¤òÊ¬ÀÏ¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£±Ê¤òÍß¤·¤¬¤ëµåÃÄ¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤¬¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨½ªÎ»¸å¡¢¥«¥Ö¥¹¤¬3Ç¯Áí³Û5700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó87²¯7800Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢1Ç¯1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯9000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òº£±Ê¥µ¥¤¥É¤âµñÈÝ¡£¸½ºß¤Ï¡¢µåÃÄ¤«¤éµ¬Äê³Û2202Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó33²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Ç¤Î1Ç¯·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¡¢¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQO¡Ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÃÏ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸ÀÚ¤ê¡ª¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡º£¸å¡¢²óÅú´ü¸Â¤È¤Ê¤ë11·î18Æü¤Þ¤Ç¤ËQO¤ÎÂúÈÝ¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëº£±Ê¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Î¡ÈÌÜ¶Ì¡É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØCLUTCHPOINTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹°Ê³°¤Ç¡¢º£±Ê¤òÆÃ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë3µåÃÄ¤òµó¤²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖMLB¤ÇºÇ¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉ¾²Á¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥óÂçÊªÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿½áÂô¤Ê»ñ¶â¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÉ¬Í×¤È¤¢¤ì¤Ð¶¥¹çµåÃÄ¤ò¾å²ó¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤¬¸Î¾ã¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ï5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æµ®½Å¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹µéÅê¼ê¿Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¿¼¹ï¤ÊÀèÈ¯ÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀïÇÔÂà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÁØÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¤È¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¤¬¼´¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉÔ°ÂÄê¡×¤Èº£¥ª¥Õ»þÅÀ¤Ç¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤¬º£±Ê¤Ë¡ÖÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¡ÖÏÑ´ßÃÏ°è¤Îµå¾ì¤ÏÉ÷¤ÎÎ®¤ì¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë¤äËÜÎÝÂÇ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎµåÃÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼êÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¤¬¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¿¿¤Î2ÈÖ¼ê¡É¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹µé¤Î¥È¥Ã¥×FA¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ï¡È¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÂåÂØ°Æ¡É¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¤¹¤°¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î2¡Á3ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µåÃÄÂ¦¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÀèÈ¯¿Ø¶¯²½¤Ë»ñ¶â¤ò²ó¤¹Êý¿Ë¤À¡£Æñ²½¤¹¤ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶¯²½¤Ø¤ÎÊý¸þÀ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤âÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢º£±Ê¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
