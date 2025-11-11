¡Ö²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡×³ÑÅÄÍµµ£¡¢ÍîÃÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡ÖÊ£¿ô¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ËÃ²¤¡×
½Å¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë³ÑÅÄ¤ÏÃ²¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡F1Âè21Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î9Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¥é¥´¥¹¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï17°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¤â²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢´°Áö¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿³ÑÅÄ¤ËºÇ½é¤Î10ÉÃ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢24¼þÌÜ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¾Ã²½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó»þ¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¬Äê°ãÈ¿¤È¤Ê¤ëºî¶È¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë10ÉÃ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤ÎÈÔ²ó¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¥é¥´¥¹¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢º£²ó¤ÏÍ½Áª¤Ç¤âQ1ÇÔÂà¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤ÎÍîÃÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØGrande Premio¡Ù¤Ï¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Î·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢71¼þ¤ËµÚ¤Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤òÃ²¤¡¢¡Ø¤³¤Î½µËö¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢½øÈ×¤Ç¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤È¤ÎÄÉÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö½µËöÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¼«ÂÎ¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAutoracing¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î2ÅÙ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ÎÄÉÆÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×»þ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Î¾ÜºÙ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö1¿Í¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¾Ã²½¤Î¡Ë10ÉÃ¤¬·Ð²á¤¹¤ëÁ°¤Ëºî¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç2ÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£³ÑÅÄ¤ÏÎßÀÑ7¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢1¥ì¡¼¥¹½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë12¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡Àï°Ê¹ß¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â½éÆü¤«¤é¥Þ¥·¥ó¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¼«¿È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤êÉÔËÜ°Õ¤ÊÆâÍÆ¤Ç½ª¤¨¤¿³ÑÅÄ¡£Íèµ¨µî½¢¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤ê3Àï¤Ç¤ß¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]