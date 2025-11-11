ËüÇîÊÄËë¤«¤éÌó1¥ö·î¡Ä¸ø¼°¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ÉÈ¯É½¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEXPO PLL Talks¡×¡È¤¤¤Î¤Á¤«¤¬¤ä¤¯¡É»Å»ö¡¦Æ¯¤Êý¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡Ú³µÍ×¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¡Ê10·î13Æü¡Ë¤«¤éÌó1¥ö·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡È¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ÇËüÇî»ÈÍÑÉÊ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡Ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÅÐ¾ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡11Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØEXPO PLL Talks¡Ù¤ò¹ðÃÎ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢11·î17Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¯¥à¥é¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Î¼çºÅ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØEXPO PLL Talks¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¤è¤ê¥é¥¯¥ï¥¯¡Ê³ÚWORK¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²óºÇ½ª²ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥¯¥ï¥¯¤·¤è¤¦¤¼¡¢ËüÇî¡£vol.16 ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¤ò·Þ¤¨¡¢ËüÇî¤ò¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÃµµá¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢°ìÃ¶ÃæÄù¤á¤Ç¤¹¡ª¤½¤ó¤Ê¡¢¡Ø¥é¥¯¥ï¥¯¤·¤è¤¦¤¼¡¢ËüÇî¡£¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËËüÇî²ñ¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ªËüÇî¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼Â¸³ÁõÃÖ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£¡È¤¤¤Î¤Á¤«¤¬¤ä¤¯¡É»Å»ö¡¦Æ¯¤Êý¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¤ª¤â¤í¤¯³Ú¤·¤¯ËÜ¼Á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØEXPO PLL Talks¡Ù¥é¥¯¥ï¥¯¤·¤è¤¦¤¼¡¢ËüÇî¡£vol.16 ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á
2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë18:30¡Á20:30
ÅÐÃÅ¼Ô
±×»³Í»Ê»á
Ìò¼Ô¡¢´ØÀ¾ËüÇîPanasonic¥°¥ë¡¼¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×Ì¾Êª¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È ËèÆü¥´¥ß½¦¤¤¤ò2023.7.1¡Á¤«¤éÌó1200Æü´Ö·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ß¤È¤Î¤´±ï¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤ò±Ä¤à¡£
»³¸ýÊÙ»á
¥¨¥¹¥Ú¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò»ö¶È³«È¯Éô¡¡¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ÀÅ¤±¤µ¤Î¿¹°Ý»ý´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤ë¡£
ÃÓÅÄ²ÂÀ¤»á
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¡ÊÔ½¸¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
²¬ËÜ±ÉÍý»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é Æ¯¤Êý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô WORK MILLÅý³ç¥»¥ó¥¿¡¼ ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡
¡Ê1¡Ë¡Ú¥ê¥¢¥ë»²²Ã¡ÛOpen Innovation Biotope ¡Èbee¡É¡¡40Ì¾
¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®4-20 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¥¿¥ï¡¼A21³¬¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é´ØÀ¾»Ù¼ÒK!ZUK! LABO Æâ¡Ë
¡Ê2¡Ë¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡Û¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¡Ë100Ì¾
