¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿ÀÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¡×¡¡³÷·´¡¦ÃÝÅç¤Ø¸þ¤«¤¦°ìËÜ¶¶...Æ©¤ÄÌ¤ë³¤¤ÈÄ»µï¤¬Èþ¤·¤¤
¡ÖÈþ¤·¤¯Æ©¤ÄÌ¤ë½©¤Î³÷·´¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë½©¤Î»Ñ
2025Ç¯10·î31Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤¤Î¾å¤Ë±ä¤Ó¤ë1ËÜ¤Î¶¶¡£¤½¤Î¾å¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÄ»µï¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¡¢Ä»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£¶¶¤ÎÀè¤ËÅç±Æ¤¬¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿³¤¤Î¿å......¡£
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î¡ÖKanata¡×¡Ê¡÷asagi_photo0921¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤Î£±Ëç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¡¡¤¤ì¤¤¡¼¡ª¡×
¡Ö³÷·´¤Ë ¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö³÷·´¤Î³¤¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë¿åÊÕ¤ËÉâ¤«¤ÖÄ»µïÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²Æ¤È°ã¤Ã¤¿¿å¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¤â½©¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
°¦ÃÎ¸©¤Ë¡¢³÷·´»Ô¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÎØ¤¬¡¢X¾å¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¡ÖKanata¡×¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿´Àö¤ï¤ì¤ëÌþ¤·¤Î»²Æ»
Åê¹Æ¼Ô¡¦Kanata¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ï°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤ÎÃÝÅç¤À¡£»°²ÏÏÑ¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢30Ê¬¤Û¤É¤Ç¼þ¤ê¤ò¤°¤ë¤ê¤È1¼þ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤¯¡¢¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿¢Êª¤¬¼«À¸¤¹¤ë¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¾®Åç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÄ¬¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë³¤¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶¶¤Î²¼¤Ë¹ß¤ê¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈKanata¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î°ìÂÓ¡ÊÃÝÅç±àÃÏ¡Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤Ë5¡Á6²ó¤ÏË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤è¤ê²¿ÅÙ¤â»²ÇÒ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä»µï¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡ØÌÚÂ¤ÊÛºâÅ·Áü¡Ù¤Î¸æ³«Ä¢¡Ê6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Ì¦Ç¯¤È°çÇ¯¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢5·î¤Ë»²ÇÒ¡¦ÇÒ´Ñ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊKanata¤µ¤ó¡Ë
ÃÝÅç¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¤Ï¡¢³«±¿¡¦°Â»º¡¦±ï·ë¤Ó¤Î¿ÀÍÍ¤òã«¤ë¡ÖÈ¬É´ÉÙ¡Ê¤ä¤ª¤È¤ß¡Ë¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÈ¬É´ÉÙ¿À¼Ò¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼·ÊÛÅ·¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£Åç¤ØÅÏ¤ë¶¶¤Ï¡¢±ï·ë¤Ó¤Î¶¶¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯10·î13Æü¤Î11»þÈ¾º¢¡£
»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤ò¡¢Kanata¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö½©¤Î³¤¤Ï¤«¤Ê¤êÀ¡¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¬¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆî¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©¤ÄÌ¤ë³¤¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡ÖKanata¡×¤µ¤ó¡Ë
Ìó400¥á¡¼¥È¥ë¤Î»²Æ»¤¬¡¢¿ÀÈëÅª¤Ç¡¢¿´Àö¤ï¤ì¤ëÌþ¤·¤Î»²Æ»¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
À¡¤ó¤À³¤¤Ë¡¢Ä»µï¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢°µ´¬¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
³÷·´»Ô¤ÎÃÝÅç¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃÝÅç½êºßÃÏ¡§³÷·´»ÔÃÝÅçÄ®3-15
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR³÷·´±Ø¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬¡¿¥Ð¥¹¡ÊÃÝÅçÍ·±à¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¡Ë5Ê¬¡¿¥¿¥¯¥·¡¼3Ê¬
È¬É´ÉÙ¿À¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://yaotomi.net/