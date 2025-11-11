»³ºêÅØ¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÄÉÅé¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡×Æ±¤¸ÇÐÍ¥ºÂ½Ð¿È¡Ö¤è¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºêÅØ¡Ê88¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡ÖÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê»þÂå¡¢»ÍÇ¯ÀèÇÚ¤ÎÈà¤¬ËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃçÂå¤µ¤ó¤¬»Í´üÀ¸¤ÇËÍ¤ÏÈ¬´ü¡ËÆ±µéÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤Êý¤Þ¤Ç¿¿»÷¤ò¤¹¤ëÅÛ¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÈà¤Ï¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²èÎ¾Êý¤ÇÂç³èÌö¡£¼ã¼êÍÇ½±é·àÇÐÍ¥¤¬Æ±»þ¤Ë±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè°ì¹æ¤¬Èà¡¢¥Ê¥«¥À¥¤¥¿¥Ä¥ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö±Ç²è¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤¯¤é¤¤¤«¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤ª¸ß¤¤»Í¤Ä°ã¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤è¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ½Ê¡¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢Æ±¤¸ÇÐÍ¥ºÂ½Ð¿È¤Î»³ºê¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¶äºÂ¤Ê¤É¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£