ÆüËÜÂåÉ½¡¦µ×ÊÝ¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ø¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÆ¨¤²¤º¤Ë¡£ÆâÍÆ¤Ç¤â¾¡¤ê¤¿¤¤¡×AÂåÉ½½éÆÀÅÀ¡È»×¤¤½Ð¡É¤ÎÁê¼ê
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É2ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢¾·½¸Á´26¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢14Æü¤Ë¥¬¡¼¥ÊÀï¡ÊËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¢18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ë½ª¤ï¤ê¤¬²Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤ËÂåÉ½¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡×¤È2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±µ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤Ï22Ç¯6·î¤Î¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÂÐÀï¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éAÂåÉ½½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áê¼ê¡£¡ÖÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£FIFA¥é¥ó¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â²¼¤ÎÁê¼ê¤À¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤¿¤ÀÁÈ¿¥ÎÏ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÂè2¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤ÎÏ¢Àï¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡£ÀµÌÌ¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤âÆ¨¤²¤º¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤é¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤Ç¤â¾¡¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¦ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡ù°õ¤Ï½é¾·½¸
¡ÚGK¡ÛÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢¡ù¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡Ê¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë
¡ÚDF¡ÛÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¡¢¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
¡ÚMF¡¿FW¡Û±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£Î£Å¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·£Í£Ç¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÊR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢¡ùËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢¡ù¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë