Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡ªÀ®ÅÄÍªÊå»á¤¬¶Ã¤¡Ö´°Á´¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦À®ÅÄÍªÊå»á¤¬¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í?´°Á´¤Ë½Ð¤ë¾ì½ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢Âô¿¬¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥¥ê?¼Â¤ÏÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤«?¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âô¿¬¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³4¡¢5Ç¯¤°¤é¤¤YouTube¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºÇ¸å¤Ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢éðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤Î¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÈÖÀë¤Ç¡£¤½¤ì¤¬6Ç¯Á°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£