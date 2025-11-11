Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

11·î11Æü¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Î¥»¡¼¥ë¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥»¡¼¥ë¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¼ã¼Ô¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä

Ãæ¹ñ¤Ç¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë11·î11Æü¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ³Æ¼Ò¤¬¹Ô¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¤¬ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢16Ç¯Á°¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê´ë¶È¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿¼Ìë¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤¬¹±Îã¤Ç¤·¤¿¡£

³«»Ï50ÉÃ¤Ç10²¯¸µ¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½155²¯±ß¤âÇä¤ê¾å¤²¤¿Ç¯¤ä¡¢1Æü¤Ç5Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËËèÇ¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤Ï¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢1¤«·î°Ê¾å¤È²áµîºÇÄ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö¡Ê¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ë¤â¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡ØÆÈ¿È¤ÎÆü¡Ù¤â¤¢¤Þ¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×

ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Î°­²½¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¤¬¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤Þ¤äÄã²Á³Ê¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äÃÍ°ú¤­¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¢£ÉÔ·Êµ¤¤ÎÊÄºÉ´¶¡¡Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÈÌþ¤ä¤·¡É

»ä¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å³¤¤Ë½»¤àÄÄ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡£¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î·î¤ÎµëÍ¿¤Ï¤ª¤è¤½14Ëü±ß¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¡¦¾å³¤¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

ÄÄË¾¤µ¤ó¡Ê23¡Ë
¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Éû¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

³°¿©¤òÈò¤±¡¢¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¸Â¤é¤ì¤¿À¸³èÈñ¤Î¤ª¤è¤½7³ä¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

ÄÄË¾¤µ¤ó¡Ê23¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤­¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¤È¤­¤â¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¸«¤¿¤ê¿¨¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×

ÉÔ·Êµ¤¤ÎÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡Ë´¶¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ÞÇã¤¤Êª¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ïµ¡Ç½¤ä²Á³Ê¤è¤ê¤â¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¡£µîÇ¯¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´ØÏ¢»Ô¾ì¤Ï¤ª¤è¤½12Ãû±ß¤È¡¢5Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¢£¡ÈÌþ¤ä¤·¾ÃÈñ¡É¼ã¼Ô°Ê³°¤â¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼600±ß¤Ï¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡Ä¡×

¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÌþ¤ä¤·¾ÃÈñ¡É¤Ï¼ã¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤È¤â¤Ë¹¾ÁÉ¾Ê¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ­¡Ê35¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ë¤Ï¡¢1000ÂÎ°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Í¾½Ù¤µ¤ó¡Ê35¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·ù¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡×

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤±¤¿¶â³Û¤Ï¡¢¿ôÉ´Ëü±ß°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ÃÈñ¤ÏÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£

Í¾½Ù¤µ¤ó¡Ê35¡Ë
¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼600±ß¤Ï¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢6Ëü±ß¤Ï°Â¤¯´¶¤¸¤ë¡£»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï³Î¤«¤ËÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Ï¤¿¤À·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×

¤³¤¦¤·¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ÆüËÜ´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ìÐ±×¾¦ËÇ¡¡ÂåÉ½¡¦º´²ì°ìÅ¯¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¹¥¤­¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÃµ¤·¤Æ¤­¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×

Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¡Ö¥»¡¼¥ëÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¼Ò°÷¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£ÆÈ¿È¤ÎÆü¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ëº£¸å¤Î¹ØÇã¤ò¹­¤²¤¿¤¤¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

°Â¤¤¤â¤Î¤è¤ê²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤Î¾ÃÈñ¡£ÆÈ¿È¤ÎÆü¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£