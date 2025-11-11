¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¼ã¼Ô¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¡¡ÇúÇã¤¤¤Ë°ÛÊÑ¡ÄÃæ¹ñ¤Ç¹¤¬¤ë¡ÈÌþ¤ä¤·¾ÃÈñ¡É
11·î11Æü¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Î¥»¡¼¥ë¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥»¡¼¥ë¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¼ã¼Ô¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä
Ãæ¹ñ¤Ç¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë11·î11Æü¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ³Æ¼Ò¤¬¹Ô¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¤¬ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢16Ç¯Á°¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê´ë¶È¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿¼Ìë¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤¬¹±Îã¤Ç¤·¤¿¡£
³«»Ï50ÉÃ¤Ç10²¯¸µ¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½155²¯±ß¤âÇä¤ê¾å¤²¤¿Ç¯¤ä¡¢1Æü¤Ç5Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËËèÇ¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢1¤«·î°Ê¾å¤È²áµîºÇÄ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¡Ê¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ë¤â¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡ØÆÈ¿È¤ÎÆü¡Ù¤â¤¢¤Þ¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Î°²½¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¤¬¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤Þ¤äÄã²Á³Ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äÃÍ°ú¤¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔ·Êµ¤¤ÎÊÄºÉ´¶¡¡Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÈÌþ¤ä¤·¡É
»ä¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å³¤¤Ë½»¤àÄÄ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡£¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î·î¤ÎµëÍ¿¤Ï¤ª¤è¤½14Ëü±ß¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¡¦¾å³¤¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÄË¾¤µ¤ó¡Ê23¡Ë
¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Éû¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³°¿©¤òÈò¤±¡¢¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¸Â¤é¤ì¤¿À¸³èÈñ¤Î¤ª¤è¤½7³ä¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÄË¾¤µ¤ó¡Ê23¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¤È¤¤â¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¸«¤¿¤ê¿¨¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
ÉÔ·Êµ¤¤ÎÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡Ë´¶¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ÞÇã¤¤Êª¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ïµ¡Ç½¤ä²Á³Ê¤è¤ê¤â¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¡£µîÇ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´ØÏ¢»Ô¾ì¤Ï¤ª¤è¤½12Ãû±ß¤È¡¢5Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÌþ¤ä¤·¾ÃÈñ¡É¼ã¼Ô°Ê³°¤â¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼600±ß¤Ï¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡Ä¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÌþ¤ä¤·¾ÃÈñ¡É¤Ï¼ã¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤È¤â¤Ë¹¾ÁÉ¾Ê¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ¡Ê35¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ë¤Ï¡¢1000ÂÎ°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾½Ù¤µ¤ó¡Ê35¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·ù¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤±¤¿¶â³Û¤Ï¡¢¿ôÉ´Ëü±ß°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ÃÈñ¤ÏÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
Í¾½Ù¤µ¤ó¡Ê35¡Ë
¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼600±ß¤Ï¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢6Ëü±ß¤Ï°Â¤¯´¶¤¸¤ë¡£»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï³Î¤«¤ËÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Ï¤¿¤À·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ÆüËÜ´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ìÐ±×¾¦ËÇ¡¡ÂåÉ½¡¦º´²ì°ìÅ¯¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÃµ¤·¤Æ¤¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×
Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¡Ö¥»¡¼¥ëÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¼Ò°÷¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£ÆÈ¿È¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£¸å¤Î¹ØÇã¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¤¤â¤Î¤è¤ê²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤Î¾ÃÈñ¡£ÆÈ¿È¤ÎÆü¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£