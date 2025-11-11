¶Ú¥È¥ìÃæ¤ËÉô²¼¤Î¸ª²¥¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¡Ä¿¦°÷2¿Í¤ò½èÊ¬ È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô
È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤ÏÉô²¼¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ç¾ÃËÉ¿¦°÷2¿Í¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î10ÆüÉÕ¤±¤ÇÄä¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô½êÂ°¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»ÊÎáÊä(44)¤Ç¤¹¡£È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤ÏµîÇ¯7·îº¢¡¢¶Ú¥È¥ìÃæ¤ËÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸ª¤ò²¥¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤È¤·5·îº¢¤Ë¤ÏÆ±¤¸¿¦°÷¤ò²¡¤·¤Æ¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤ËÀÜ¿¨¤µ¤»¡¢±¦¸ª¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤È¤·5·î¤ËÈ¬Âå»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤¤¡¢Å¹°÷¤ËÀ£»ß¤á¤ÇÉªÂÇ¤Á¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¾ÃËÉ»ÎÄ¹(35)¤¬²ü¹ð½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£