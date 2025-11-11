¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£²¬ÍµÂç¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¡ª¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¡×¡Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï11Æü¡¢Æ£²¬ÍµÂçÆâÌî¼ê¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£²¬¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖFAÀë¸À¤ò¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¡¡´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£²¬¤Ï17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î18Ç¯¤ÏÁ´143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.230¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿21Ç¯¤Ï137»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.255¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡£23Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¡¢3ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹10²ó¤ËÊü¤Ã¤¿Æ±ÅÀ3¥é¥ó¤Ï¡ÈËëÄ¥¤Îµ°À×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿º£µ¨¤Ï¡¢2021Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê100»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.256¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£