ÎáÏÂ¤Ã»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¡©¼êÀö¤¤Á°¤ËÌ¼¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë4Àé¤¤¤¤¤Í¡ÖË¢¤Î¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì£¶Ì¤Á¤ã¤ó🍒𓂃𓈒𓂂(@___ajitamachan)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ªÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤º¶»¥¥å¥ó¡Ä¡£¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤Èº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¼ê¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡× ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ý¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤ÎÌµ¤¤Ãæ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª¤Æ¤Æ¤À¤±¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥Þ¥Þ¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¾®¤µ¤Ê¤ª¤Æ¤Æ¤Ë¶»¥¥å¥ó¡Ä
Ì£¶Ì¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼ê¤òÀö¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÌ¼¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌåÀä¡ª¤½¤Î»Ñ¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Ⓒ___ajitamachan
¼«Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ëÌ¼¤Î¤ª¤Æ¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖË¢¤Î¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë