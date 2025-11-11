ÁÏºî¤Î¼é¸îÎî¡¢¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦½©――¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛÆàÁÒÍÎ¤¡ÖÇ¤¬Æ³¤¯ÍÅ¤·¤¤À¤³¦¡×¡ô8
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥ô¤ÎÀÎÏÃ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÊªÃÎ¤êÇ¡È¥Ð¥æー¥ó¡É¤¬¡¢¥í¥·¥¢Ê¸³Ø¸¦µæ¼Ô¡¦ÆàÁÒÍÎ¤¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë³§¤µ¤ó¤òÌ±´ÖÅÁ¾µ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂèÈ¬²ó Ì²¤ê¤Î²Ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ì²µ¤
¡¡Ì²¤¤¡£º£Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡Ö½ÕÌ²¶Ç¤ò³Ð¤¨¤º¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤¤À¤¹·ä¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜ¤¬ºã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²Æ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ²¤¯¤Æ¡¢½©¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ²¤¤¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿Æ¬¤Ç¡Ö·Ý½Ñ¤Î½©¡¢ÆÉ½ñ¤Î½©¡¢³ØÌä¤Î½©¡¢¿©Íß¤Î½©¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¿çÌ²¤Î½©¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È»×¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÍÅ²ø¤Î¤·¤ï¤¶¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¾¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥æー¥ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¡£¸µÍè¡¢»ä¤ÏÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤â¤Î¤´¤È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÍÅ²ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤â¤Ä¤¤¡Ö¿Í¤¬¤³¤¦¤¤¤¦ÍÅ²ø¤ò¹Í¤¨¤À¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ËÍÅ²ø¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¸¸¤¬¸«¤¨¤ë¿´ÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤¤¤ÄÆÀ¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¼«¿È¤¬ÍÅ²ø¤Î°ì¼ï¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥æー¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Ð¥æー¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤·Â³¤±¤ë»ä¤Î¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ»ä¤ÏÍýÍ³¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯µ¯¤¤À¤¹¤È¡¢¥Ð¥æー¥ó¤Ï°ì³¬¤ÎÈÄ¤Î´Ö¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é»ä¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¸À¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Æñ¤·¤½¤¦¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ß¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÆî¥¹¥é¥ô¤ÎÍÅ²ø¤ÎËÜ¤À¤è¡£¤³¤³¤ó¤È¤³¤í¥æ¥ê¤¬¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£³Î¤«¤¢¤Ã¤Á¤ÎÃÏ°è¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ð¥æー¥ó¤¬»ä¤ÎÌ²µ¤¤òÄ¶¾ïÅª¤Ê¤Ê¤Ë¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬»ä¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤Î¤¢¤¯¤Ó¤¬¤¦¤Ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¤É¤³¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«Ç¥µ¥¤¥º¤Î´ã¶À¤Þ¤Ç¤«¤±¤Æ¡¢Ê¬¸ü¤¤ËÜ¤ËÉ¡Àè¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ð¥æー¥ó¤Ë¡Ö¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢´é¤â¤¢¤²¤º¤Ë¡Ö¥Ýー¥é¥ó¥É¤È¤«¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì²¤ë¿Í¤Î¼é¸îÎî¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤«¤â¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤½©¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡×¤È¸À¤¦¡£¼é¸îÎî¤«¡£¤¸¤ã¤¢ÊÌ¤ËÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤Ç¤â¤½¤â¤½¤â²È¤Ë¥É¥â¥ô¥©¥¤¤¬¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡£¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¿Í¤òÌ²¤é¤»¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ð¥æー¥ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ºÙ¤«¤¤³è»ú¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ñ¤¿¤ê¤ÈËÜ¤òÊÄ¤¸¡¢´ã¶À¤ò³°¤·¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤¬½©¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁÏºî¤Î½©¡×¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Û¤é¡¢¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯Ì´¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤òÀÚ¤ë´¶³Ð¤¬Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»³¤ä³¹¤Î·Ê¿§¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ëÌ´¤ò¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¡¢¤³¤ÎÍÅ²ø¤ÏÌ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í¤òÀ¤³¦¤¸¤å¤¦¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ì´¤«¤é³Ð¤á¤¿¿Í¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶õÁÛ¤ÎÍã¤ò¤Ò¤í¤²¤¿´¶³Ð¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤È¤º¤¤¤Ö¤óÁ±ÎÉ¤ÊÍÅ²ø¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Ï¤±¤ó¤«¤ÃÁá¤¤¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤òÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Û¤«¤Î¸ÄÂÎ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤È¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¤±¤ó¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ÎÆâÍÆ¤â¤·¤Ã¤Á¤ã¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ë¡¢¤¢¤²¤¯¸í¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢Ì´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤½¤ì¤¤êÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤¤¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ï°ì½ï¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Ð¥æー¥ó¤Ï¤Ò¤²¤ò¥Ô¥ó¤È¤Î¤Ð¤·¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¸¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¥æ¥ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ï¤«¤ë¡©¡×¤È¿Ö¤¤¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åú¤¨¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¨¡¨¡¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿ÍÅ²ø¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ì´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÎÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿Í¤Îº²¤È¤«°Õ¼±¤È¤«¤È¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÅÁÀâ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Ï¾®Ä»¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¸ý¤«¤é¤Ç¤Æ¤¤ÆÌë¤Î¤¢¤¤¤À¤½¤³¤é¤òÈô¤Ó¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Þ¤¿¿Í¤Î¸ý¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤½¤Î¾®Ä»¤ò°û¤ß¹þ¤à¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¾®Ä»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿Í¤Îº²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢°Õ¼±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡»ä¤ÏÌ²¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¾®Ä»¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ËèÄ«¤½¤Î¾®Ä»¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤ËÂÎ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ê¤é¿Í¤Î°Õ¼±¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¥Ð¥æー¥ó¤Ï¡Ö¥æ¥ê¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ìー¥ß¥¾¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤À¡£ºî²È¤Î¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥ìー¥ß¥¾¥Õ¡Ê1877－1957¡Ë¤¬1907Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤¿ÀÎÏÃ¤Ë¡¢¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏºÇ¶á¤³¤Î²È¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌÚ¤ÎËÜÃª¤«¤é¥ìー¥ß¥¾¥Õ¤ÎÁª½¸¤ò¤È¤ê¤À¤·¡¢¤Ò¤é¤¤¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¨¡¨¡Àî¤¬¤¶¤ï¤á¤¡¢¹òÊª¤Ï¼ý³Ï¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿É÷¤Î¤½¤è¤°µ¨Àá¡£¿¹¤ÎÌÚ¡¹¤ÏÀÖ¤ä¶â¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢ÃØéá¤ÎÁã¤¬Éñ¤¦¡£½©¤ÎÄ¹±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤±¤â¤Î¤¿¤Á¤ÏÅßÌ²¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¤±¤â¤Î¤¿¤Á¤Ë¤Ï°ìÉ¤°ìÉ¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áã¤´¤â¤ê¤¹¤ëÅß¤Î¤¢¤¤¤À¤¸¤å¤¦¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÅß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¹¤¤¤«¤é¡¢¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤¿¤Á¤ÏÂà¶þ¤ò¤â¤Æ¤¢¤Þ¤·¤Æ¤±¤ó¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ËÜÍè¤Ï¤±¤â¤Î¤Î¼é¸îÎî¤Ç¤¢¤ë¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶¯±¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹¬Ê¡¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ï¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤È¤Í¤º¤ß¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò×Ç×Ó¤¦¡£»³¤Ë¤âÀ±¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤·¡¢ÍâÄ«¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï·Ú¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¾®Àâ²È¤ÏÊª¸ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢²Î¼ê¤Ï²Î¤ò¤¦¤¿¤¤¤À¤¹¨¡¨¡¤½¤ì¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤À¡£¤±¤ì¤É¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ì²¤ê¤¬¿¼¤¯¤ª¤Þ¤¨¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤é¨¡¨¡¤ª¤Þ¤¨¤ÎÆü¡¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤Ï¤±¤ó¤«¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¸ß¤¤¤Ë¼è¤ÃÁÈ¤ß¤¢¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤â¤·¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤¬»à¤ó¤À¤Ê¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤â¤Þ¤¿ÌÜ³Ð¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ½©¤ÎÆü¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¹¬Ê¡¤Ê¼Ô¡×¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤½¤ä¤«¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÉ¤à¤¦¤Á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¿Ìä¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¿äÂ¬¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤ÏËÜÍè¤±¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÅßÌ²¤Î¼é¸îÎî¤À¤±¤É¹¬Ê¡¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤ÏÁÏºî¤ÎÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ°Êª¤ÎÅßÌ²¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿¼¤¯Ì²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ò¼á¤â¤Ç¤¤½¤¦¡£ÁÏºî¤Î¤¿¤á¤Ë¿¼¤¯Ì²¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿¼¤¯Ì²¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌÜ³Ð¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¨¡¨¡ÁÏ¤ëÎÏ¤¬¿Ô¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÁÏ¤ë¿Í¤¬¿Ô¤¤ë¤È¤¤À¡£Ì´¤¬Íð¤ì¤ë¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤¬¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¨¡¨¡º¤¤Ã¤¿Ì´¤ò¤ß¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¾×ÆÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î°Å¼¨¤Ê¤Î¤«¤â¡£
¡¡Ä®¤Ë¤ªÃë¤Î12»þ¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¤Ò¤Ó¤¡¢Æé¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤òè§¤Ç¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¥æー¥ó¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¾¡¼ê¸ý¤Î¤½¤Ð¤Î°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥æー¥ó¤À¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Ç¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¡¡»ä¤â¤â¤¦¾¯¤·Ì²¤í¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌ²¤¤¤Î¤Ï¤¤Ã¤È¡¢»ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¿Ìä¤È¿äÂ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥ô¥§¥É¥´¥Ë¤¬¤½¤ì¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¼¤ó¤ÖÌ´¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÊª¸ì¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÎ¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¤Ç¤â¤³¤ÎÎ¹¤Ï¤Þ¤À¡¢±Ê±ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ë¤È¡¢»ä¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÓÉÛ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¡£
