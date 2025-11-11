¡Ö괜찮으세요?¡Ê¥¯¥§¥ó¥Á¥ã¥Ì¥»¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Áê¼ê¤òµ¤¤Å¤«¤¦ºÇ½é¤Î°ìÀ¼¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö괜찮으세요?¡Ê¥¯¥§¥ó¥Á¥ã¥Ì¥»¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö괜찮으세요?¡Ê¥¯¥§¥ó¥Á¥ã¥Ì¥»¥è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤äÍÍ»Ò¤ò¤ä¤µ¤·¤¯³ÎÇ§¤¹¤ëÃúÇ«¤ÊÊ¹¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡Ö괜찮으세요?¡Ê¥¯¥§¥ó¥Á¥ã¥Ì¥»¥è¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö괜찮으세요?¡Ê¥¯¥§¥ó¥Á¥ã¥Ì¥»¥è¡Ë¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¤òµ¤¤Å¤«¤¦ÃúÇ«¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¡Ö괜찮아?¡Ê¥¯¥§¥ó¥Á¥ã¥Ê¡Ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
