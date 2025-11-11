FRUITS ZIPPERÝ¯°æÍ¥°á¡Ö¿²µ¯¤¤Î¤Þ¤Þ¡×¾å³¤ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤¬11·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾å³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¿²µ¯¤¡×³¤³°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®
Æ±·î8Æü¡¢µ×»ö¡¦¾å³¤¾¦¾ë·à±¡¤Ë¤Æ¡ÖFRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR ¾å³¤¸ø±é¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿FRUITS ZIPPER¡£Ý¯°æ¤Ïº£²ó¡Ö¿²µ¯¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡£in¾å³¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Éþ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÅ¹Æâ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»äÉþ¤ÇÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿²µ¯¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¡¢¾å³¤ËþµÊ
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
