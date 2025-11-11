GOT7¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢Íò¡¦¾¾ËÜ½á¤È¤Î¹ë²Ú2SHOT¸ø³«¡ªÅìµþ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¸òÎ®¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦Àþ¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×GOT7¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤È°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡õÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¹ë²Ú2SHOT
µî¤ë11·î9Æü¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖTOKYO¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£11·î6Æü¡¢Èà¤Ï¥½¥í¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖMAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026¡×¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÌîÂ¼·±»Ô¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×GENERATIONS from EXILE TRIBE¤Îº´ÌîÎè±÷¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥í¥¼¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥â¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÌ¾¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÈà¤ËÊú¤¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¨!?¾¾½á!?¡×¡Ö¸òÎ®¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦Àþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÍè¤ë12·î5Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢12·î8Æü¤Ë¥·¥«¥´¤Ç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥¸¥ó¥°¥ë¥Ü¡¼¥ë¡ÊiHeartRadio 102.7 KIIS FM¡Çs Jingle Ball 2025 Presented by Capital One¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£