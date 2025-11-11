¸µNMB48»³ËÜË¾³ð¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä ³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æ´¤ì¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û¸µNMB48¤Î»³ËÜË¾³ð¤¬11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ48¥°¥ë¿Íµ¤¥á¥ó¡ÖÈþµÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç
»³ËÜ¤Ï¡Ö¥²¡¼¥»¥ó¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æ´¤ì¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþµÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
