¥Ý¥ë¥·¥§GT3¤Î¡ÖÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¡×¡Ã¡ØOctane¡ÙUK¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°¦¼ÖÆüµ
¡ØOctane¡ÙUK¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë°¦¼Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï2007Ç¯¥Ý¥ë¥·¥§997GT3¤Ë¾è¤ë¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì°Û²»¤«¤é¤Î½¤Íý¤È½ÐÈñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Û²»¤Î¸¶°ø¤òÀìÌç¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
Í½´ü¤»¤Ì¿·¤¿¤Ê°Û²»¤Û¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎGT¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¶âÁ¬Åª¤ÊÄË¤ß¤¬È¼¤¦¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£Á°¤Î¼Ö¤Ï997¥«¥ì¥é2S¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§½ÐÈñ¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ2007Ç¯997 GT3¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ß¤ì¤Ð·è¤·¤Æ°¤¤¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤ÏÄË¤¤¡£
GT3¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂ¤Þ¤ï¤ê¤Î¹½Â¤¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥«¥ì¥é¤È¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢²æËý¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢»ä¤Ï°¦¼Ö¤ÎGT3¤ò¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¶á¹Ù¤ÎSTR8 ¥Ú¥¤¥ó¥È¼Ò¤Ø½¤Íý¤Ë½Ð¤·¤Æ°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£Á°¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÌµÍý¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ»½ý¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î½¤Íý¤ÈºÆÅÉÁõ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¦¤Ç²¿¤«¤¬¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£Ï©ÌÌ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¹Ó¤¤¤È¡¢¥¬¥é¥¬¥é¥´¥í¥´¥í¤È°Û²»¤¬¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÄãÂ®¤Ç¶Ê¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Û¤É¤Î¤¤·¤ß²»¤¬½Ð¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ°Æ¤ÎÄê¤³¤Î²»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥±¡¼¥¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤Î±ê¤ò¿á¤¾Ã¤¹¤È¤¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢½¤ÍýÂå¤ÎÁ´³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿ôÆü¸å¤ËÅÀ¸¡¤È½¤Íý¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥Ù¥ê¡¼¶á¹Ù¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥º¼Ò¡Êsportingandhistoric.com¡Ë¤ËÍÂ¤±¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç¹©¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¹©¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¤³¤³¤¬Àµ¤·¤¤¾ì½ê¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤â¡¢D2¥«¥é¡¼¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹CLK LM¤ä¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥àGT1¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊGT1¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î´Ö¤Ë¡¢´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÍ¥¾¡¼Ö¤â¾ïÏ¢¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥Ý¥ë¥·¥§¸ÂÄê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î»²Àï¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Õ¥È¤ËºÜ¤»¤Æ¿ô»þ´ÖÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¸¶°ø¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÎ¾Êý¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥í¡¼¥º¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡Êµå´ØÀá¡Ë¤Î¸ò´¹¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£ ÆüÉÕ¤Î¹ï°õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2013Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§¼Ò¤Ø¿·ÉÊ¤ÎOEM¥Ñ¡¼¥Ä¤òÃíÊ¸¤·¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¼è¤êÉÕ¤±¤¬´°Î»¡£¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¤ò¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ë¥È¤È¥Ê¥Ã¥È¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎGT3¤ÏÊÌÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥Ã¥¥ó¥°²»¤Ï¾Ã¤¨¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤â±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¡¢GT3¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡É¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¤¡É¤ò¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥ª¡¼¥È¥É¥í¡¼¥à¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤É¤ó¤ÊÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¡¢³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤À¡£¤¿¤À¤·¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤ÎÁö¹Ô²»µ¬À©ÃÍ87.5dB¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÓµ¤²»¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤òÇ±¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Jordan Butters
