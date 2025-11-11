ËÌÅÍ¾½¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë»ä¸«¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤ËÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯£¸·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡££±£²·î£²£¹Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡ÈºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤ÎÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÉüµ¢¤¹¤ë¾ì½ê¤òÂ¿Ê¬Ãµ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡ÖÈà½÷¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë³Î¤«¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Îý½¬¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤â¤·»ä¤¬¼çºÅ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÈÁ°¤«¤é¤ÎÈ±·¿¤Ç½Ð¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤·ËÜÅö¤Ë¥¢¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÌ¾¤È¤«°ã¤¦Ì¾Á°¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤â¤¢¤ÎÈ±·¿¤¸¤ã¤Ê¤¯½Ð¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÀµÄ¾¡¢»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¡¡£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤¬¡Ö°ì¤«¤é¤Î½ÐÄ¾¤·´¶¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£