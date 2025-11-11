¡ÚÂè3²ó ¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡Û 11·î18Æü20»þ¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®Í½Äê

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡ÖÂè3²ó ¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡×¤ò11·î18Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥¬¥ó¥×¥é¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¡£45¼þÇ¯¤ÎÅ¸³«¾ðÊó¡¦¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

