¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£²¬¤ÏFA¸¢¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï11Æü¡¢º£µ¨¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Æ£²¬ÍµÂçÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£²¬¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖFAÀë¸À¤ò¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¡¡´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ£²¬¤Ï²¬»³ÍýÂçÉÕ¤«¤é°¡Âç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î18Ç¯¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤¿¡£