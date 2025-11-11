Clarks¤¬ºÆ¤Ó°ÛÀ¤³¦¤Ø¡ª¡ØStranger Things¡Ù¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
À¤³¦Åª¥É¥é¥Þ¡ØStranger Things¡Ù¤È±Ñ¹ñ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥ÉClarks¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¡ªÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ûー¥¥ó¥¹¹â¹»¤Î¡ÈThe Hellfire Club¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖTorhill Hi¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£1980Ç¯Âå¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥ì¥È¥í¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ä¥®¥¿ー¥Ô¥Ã¥¯·¿¥Á¥ãー¥à¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¸÷¤ë°ìÂ¡£
¡ÈThe Hellfire Club¡É¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥Ûー¥¥ó¥¹¹â¹»¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¥¯¥é¥Ö¡ÈThe Hellfire Club¡É¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£
¡ÖFor nerds. For you.¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢Clarks¤ÎÌ¾ºîTorhill Hi¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢80¡Çs¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£
¥Òー¥ë¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤ÏHellfire Club¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥¿ー¥Ô¥Ã¥¯·¿¥Á¥ãー¥à¤ä3¼ï¤Î¥¹¥¨ー¥É¥í¥´¥Õ¥©¥Ö¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Í»¹ç¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯Æþ¤ê¥¤¥ó¥½ー¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Contour Cushion™¥Õ¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤¬²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£
½ÀÆð¤ÊTPR¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢Hellfire Club¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥È¥ê¥ª¡¦¥Èー¥ó¤òºÆ¸½¡£
²Á³Ê¤Ï26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏMen¡Çs UK6¡Ê24cm¡Ë～UK10¡Ê28cm¡Ë¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ
Stranger Things ¡ß Clarks¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤Îº²¤È80Ç¯Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò´¶¤¸¤ë¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¡¢Í·¤Ó¿´¤ÈÈ¿µÕ¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Íú¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤ò¤¯¤ì¤ë°ìÂ¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤Ä¤Ê¤°¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡ÈThe Hellfire Club¡É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©