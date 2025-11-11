¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¹â»Ô¼óÁê¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë5Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÎã¤¨¤Ð¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤º¤Ã¤È¥¼¥í¤Ë¡×
¹ñ²ñ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤5Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦²¬ËÜ»°À®À¯Ä´²ñÄ¹¡§
²¾¤Ë5Ãû±ß¡¢ÁíÍý¤¬¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¹ñÌ±¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿¹±µ×ºâ¸»¤¬ËèÇ¯5Ãû±ß¡¢¤³¤ì¤«¤é»È¤¨¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â»Ô¼óÁê¡§
5Ãû±ß¡£¹±µ×ºâ¸»¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨¡¢¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤Ë¤â»È¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö10Ãû±ß¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£