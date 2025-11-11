¶Ë¾®¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç²¼¤í¤·¡Ä¥Ï¥¤¥ì¥°&T¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄ©È¯¥Ý¡¼¥º¡¡41ºÐ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç´°½Ï¥Ü¥Ç¥£¸«¤»¤Ä¤±
2000Ç¯Âå¤Ë¡È¤ª¤ê¤ê¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿ÀÞ¸¶¤ß¤«¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Î15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø2025Ç¯¤Î¤ª¤ê¤ê¤ó¡Ù¡Ê »£±Æ¡¦À¾Ûê¾´¿Î¡¢¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥È¥Ê¤Î¿§¹á¤¬Æ÷¤¤Î©¤ÄÀÞ¸¶¤ß¤«¤µ¤ó
¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤ÇÂç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÞ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¡Øsabra¡ÙÂè5¹æ¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è°Õ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¡£¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²áµîºÇÂçÏª½Ð¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÇÀÞ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ë¾®¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç³°¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¡õT¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄ©È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢T154¡¦B80¡¦W55¡¦H80¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î28Æü¤Ë42ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢20Âå¤Îº¢¤è¤êËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤ÏÍÅ±ð¤½¤Î¤â¤Î¡£½ÏÀ®¤·¤¿¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¤ò140¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÞ¸¶¤ß¤«¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
1983Ç¯11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£T154¡¢B80 W55 H80¡¡16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¤ª¤ê¤ê¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á±Ç²è¡¢ ¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¸¥ª¤äCD¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£º£²ó¡¢ 13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)=@oririn_misoji