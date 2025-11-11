àÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤Âîµå¥³¡¼¥Áá23ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎ©ÇÉ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö20Âå¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×
Âîµå¥Ð¡¼¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂîµå¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó(23)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³ØÂîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÂîµå¥Ð¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Âîµå¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö11·î6Æü¤Ë23ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¤È¤ªÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤È¶¦¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎSNS¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö20Âå¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¼Â¸½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¬Î©ÇÉ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Âîµå¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Âç³ØÂîµåÉô¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é20ºÐ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÂîµå¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÊì¹»ÂîµåÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£àÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤Âîµå¥³¡¼¥Áá¤È¾Î¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âîµå¥Ð¡¼·Ð±Ä¤äÂîµå¥¦¥§¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£