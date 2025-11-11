¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ (¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷takuya.kimura_tak¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Í¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡¤È¤¢¤ë»£±Æ¤Î¸å¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬­àÌ©Ãå¥Ç¡¼¥È­á¤ò¡Ä!?¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö9000Êâ¤Î¤¸¤Ã¤¯¤ê¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢°¦¸¤¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤ëÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ìÀÅ¹á»Ð¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÆü¾ï¤¬ÃÎ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂóºÈ¤µ¤ó¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö°¦¤Ë°î¤ì¤¿ÌÚÂ¼²ÈÂç¹¥¤­¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2000Ç¯¤ËÌÚÂ¼¤È¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤Ï·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£