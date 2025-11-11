¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤ë!?¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢»Å»ö¸åàÌ©Ãå¥Ç¡¼¥Èá¥×¥é¥Ù2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¸«¤é¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
Í¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤È¤¢¤ë»£±Æ¤Î¸å¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬àÌ©Ãå¥Ç¡¼¥Èá¤ò¡Ä!?¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö9000Êâ¤Î¤¸¤Ã¤¯¤ê¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢°¦¸¤¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤ëÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ìÀÅ¹á»Ð¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÆü¾ï¤¬ÃÎ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂóºÈ¤µ¤ó¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö°¦¤Ë°î¤ì¤¿ÌÚÂ¼²ÈÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2000Ç¯¤ËÌÚÂ¼¤È¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤Ï·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£