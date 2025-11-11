µÈÌî¸ø²Âà50ºÐ¤Î¶á±Æá¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¥¨¥³¥¨¥³¥¢¥¶¥é¥¯¡×¼ç±é¤«¤é30Ç¯¡Ä¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÍÅ±ð¤Ê¾Ð´é¤¬¹õ°æ¥ß¥µ¡×¡Ö´°Á´¤ËÎº¤Ë¡×¤ÎÀ¼
½éÂå¡Ö¹õ°æ¥ß¥µ¡×¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¨¥³¥¨¥³¥¢¥¶¥é¥¯¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢50ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ú¤¤ß¤»¤ó¡Û¤È¤·¤Æ¸÷Àë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ò¡¼¥é¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ËºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏµÈÌî¸ø²Â¡£
¡¡µÈÌî¤Ï10·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¤Ë¤¢¤ë¸å³Ú±à°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ËÇÐÍ¥¤Î¸÷Àë(¤³¤¦¤»¤ó¡¢51)¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¹õ¤Î¥·¥å¥·¥å¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¾å²¼¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤ªåºÎï¡×¡Ö¥«¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö´°Á´¤ËÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¿¡×¡ÖÍÅ±ð¤Ê¾Ð´é¤¬¹õ°æ¥ß¥µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÈÌî¤Ï1989Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¥×¡¼¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡¢94Ç¯¤ËÅìÍÎËÂ¿åÃå¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£95Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥¨¥³¥¨¥³¥¢¥¶¥é¥¯¡×(¥®¥ã¥¬¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º)¤Ë½é¼ç±é¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£