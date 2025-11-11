µÈ±Ê¾®É´¹çà2Ëü5000±ß¼Ì¿¿½¸á¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ï3Ëü3000±ß!!¤½¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡Ä¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡ªÁ´¤¯80ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö36ºÐ¤Î¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¼«¤éÁª¤ÓÄ¾¤·¡ÄºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬½ÐÈÇ
¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç(80)¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1³¬ÄÌÏ©¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Æ11·î27ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ù(ÀÇ¹þ25,000±ßÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò)Àè¹Ô¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅÃæ¡¡1995Ç¯¤ÎÁ°²ó¼Ì¿¿½¸¤«¤éµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¼«¤éÁª¤ÓÄ¾¤·Á°²óÌ¤·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡¡½Ð±é±Ç²è124ºîÉÊ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹ë²Ú¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò´©¹Ô¤·¤¿À¤³¦Ê¸²½¼Ò¤Ç¤Ï¡¢µÇ°¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤ÎÉØ¿Í»¨»ï¡Ö²ÈÄí²èÊó¡×»öÌ³¶É¤Ç¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤ò12·î¤Ë´ë²è¡£ÅöÆü¤ÏÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡¢Ä¾ÀÜ¥µ¥¤¥óËÜ¤Î¤ªÅÏ¤·¡¢¥±¡¼¥¤Ë°û¤ßÊª¤Ç3Ëü3000±ß¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤Ç¤§¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Èº£80ºÐ¡¡¤¤¤äÁ´Á³¼ã¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡Á´¤¯80¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö36ºÐ¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£