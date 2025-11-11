ÆóÅ¾»°Å¾¤ÎÅ¸³«À©¤·¤¿ÀµÂå¤¬ÂÔË¾¤Î½éÆü¡¡Æ±¶¿¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ò°Õ¼±¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê3ÆüÌÜ¡¦ÀµÂå¡ÊÆÍ¤Íî¤È¤·¡ËÈþ¥Î³¤¡Ê11Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎÀµÂå¡Ê34¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢»þÄÅÉ÷Éô²°¡á¤¬º£¾ì½ê¤Î½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤«¤é2Ï¢¾¡¤À¤Ã¤¿Èþ¥Î³¤¡Ê32¡Ë¡á²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¡á¤È¤Î¼èÁÈ¤ÏÆóÅ¾»°Å¾¤Î·ã¤·¤¤ÁêËÐ¤Ë¡£ÀµÂå¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ°ìµ¤¤Ë´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤°¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éµÕ¤Ë´ó¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÚÉ¶ºÝ¤Ç±¦¤«¤é¤¤¤Ê¤·¤ÆµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¡£¡Ö±¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤é»Ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Î´ó¤ê¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¤Ç±§ÅÚ¾¯Ç¯ÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¡¢Äá¾ëÃæ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡á¤¬Æ±¤¸Á°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎÅìÊý¤Ë¤¤¤ë¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¡Ö°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¡¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê³Ñ³¦¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾ÎÏ»Î¤Ï²áµî¤ËÂÐÀï¤¬¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤´Åö½ê¤Ç½é´é¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÀµÂå¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Àè¾ì½ê¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç10¾¡¤òµó¤²¡¢ÅìÁ°Æ¬11ËçÌÜ¤«¤éÂç¤¤¯ÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¤½¤Î°ÕÃÏ¤Ë´üÂÔ¤À¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë