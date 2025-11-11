¡ÖÂåÌò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×Suica¥Ú¥ó¥®¥óÂ´¶È¤Ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¤¬àÂåÌòá¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡ÖÅìµþ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È´ë¤ó¤Ç¤ë¤¾¡×¡ÖÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤â¡©¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó´ó¤ê¤Ê¤Î¤ÇÂåÌò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤³¤È¤Ç¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¹áÀî¸©¤Î¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ»¡£¤½¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖSuica¡×¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó(ºäºêÀé½Õ¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó)¤¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙËö¤ÇÂ´¶È(°úÂà)¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ´¶È¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¥¤¥ë¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó´ó¤ê¤Ê¤Î¤ÇÂåÌò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¤ËÂÐ¤·àÂåÌòá¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡¢Åìµþ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È´ë¤ó¤Ç¤ë¤¾¡×¡Ö¤³¤È¤Ç¤ó¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤â¡©¡×¡Ö¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡¢¥¤¥ë¥«¤Ï¤â¤¦µï¤ë¤ó¤¹¤ï¡×¡Ö³ÆÃÏ¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¤³¤¾¤Ã¤Æ2ÂåÌÜSuica¤òÁÀ¤¦¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£