¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£92ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ÖÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡×¥·¥êー¥º¤Ç¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸µ»à·º¼ü¤ÎÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¡ÖÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡×¥·¥êー¥º¤Ç5ºîÉÊ¤Ë»²²Ã
¡¡2025Ç¯1·î¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤¬À©ºî¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ö¤¤¤â¤¦¤È¤Î»þ´Ö¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò¤·¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡£92ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌò¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç92ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À°úÂàÀë¸À¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ÖÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡×¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ5ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤ÎÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¡§
¡Ö¡ÊºÇ½é¤Ï¡Ë½½²¿Ç¯Á°¡£¡Ø´î¤ó¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤éÍê¤ó¤Ç¡Ø½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡×
2013Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿±Ç²è¡ÖÌóÂ« Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï»à·º¼ü¤ÎÀ¸³¶¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±üÀ¾»à·º¼ü¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡Ê2015Ç¯¡Ë¡§
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿§¤ó¤Ê»ñÎÁ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÑÍºá¤À¤È»×¤Ã¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Êì¿Æ¤«¤é¼ê»æ¤¬Íè¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬Íè¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢»à·º¼ü¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤ß¤À¤±¤ò±é¤¸¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢±üÀ¾¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢£¡ÈÀ¸³¶Ìò¼Ô¡É¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¡Ö°úÂà¤·¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡Ä¡×
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¡£91ºÐ¤Î»þ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡§
¡Ö¼ã¤¤»þ¤è¤ê¡¢Îý½¬ÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡£90ºÐ²á¤®¤¿¤é¤À¤ó¤À¤ó¿ê¤¨¤Æ¡¢·±Îý¡¦½¤Îý¤ò¼ã¤¤»þ¤Î10ÇÜ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ï¤Í¡¢²º¤ä¤«¤Ë°úÂà¤·¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤½¤·¤Æ2025Ç¯1·î¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¡¢92ºÐ¡£
ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡§
¡Ö¤½¤í¤½¤í°úÂà¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À°úÂà¤À¤È¤Ï¿½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¼Çµï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢°úÂà¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢°úÂà¤Ï¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×