2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPro Wrestling Stories¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿10Ç¯Á°¤Îà·ã¥ì¥¢á¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2015Ç¯1·î16Æü¡¢¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬X¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦¼ã¼êÌîµåÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ Åö»þ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤³¤È¤òÆóÅÙ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢Åö»þÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¸½MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¡¢Åö»þ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤·¸½AEW½êÂ°¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö10Ç¯¸å? ¤³¤Î²èÁü¤ÏÀäÂÐÍ½¸ÀÅª¤À¡×¤ÈÂ³¤±¡ÖÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÏ¢¾¡¤·¤¿¡£ Èà¤Ï2ÅÙ¤ÎMVP¤À¡£ Èà¤ÏÌîµå¤ÎºÇ¤â°ÎÂç¤ÊºÍÇ½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼«¤é¤òÇ§¤á¡¢MLB¤ÎÎò»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ëµ°Æ»¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤Î°Î¶È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÊý¡¢¥ª¥«¥À¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆNJPW¤òÄêµÁ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¥ª¥«¥À¤Î¸ùÀÓ¤òÄÖ¤ê¡Ö°ì¤Ä¤Î¹ñ¡£ 2¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£ À¤³¦¤¬²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë10Ç¯Á°¤Ë¸ß¤¤¤Î°ÎÂç¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÅÁÀâ¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¥¤¡×¡Ö¥ª¥«¥À¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¥ª¥«¥ÀÁª¼ê¤Ç¤â¤Ç¤«¤¤Êý¤À¤±¤É¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤µ¤â¸ü¤ß¤â¤¢¤ë¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£