ÌµÌÈµö¤ÇÍ§¿Í£´¿Í¤òÆ±¾è¤µ¤»¡Ä¡¡ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎ´µ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¿Å¾¡¢ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¿åÅÄ¤ËÅ¾Íî¡¡£³¿Í¤Ë½Å½ýÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ½÷À¡Ê£±£¸¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡ÆàÎÉ¸©·Ù
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±£°Âå¤ÎÍ§¿Í£´¿Í¤òÆ±¾è¤µ¤»¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç±¿Å¾¤·ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¡¢£³¿Í¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©·Ù¤Ï£±£±·î£±£±Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶¶ËÜ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷À¡Ê£±£¸¡Ë¤ò¡ÖÌµÌÈµö´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡×¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î½÷À¤¬ÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¼Ö¤òÂß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»Ô¤ÎÊÌ¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷À¡Ê£±£¹¡Ë¤âÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆ»Ï©¤ÏË¡ÄêÂ®ÅÙ¤¬»þÂ®£¶£°£ë£í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Î´µ¯¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¼ÖÂÎ¤Ï¡¢ÃåÃÏ¤ÎºÝ¤ËÀ©¸æ¤ò¼º¤Ã¤ÆÅÅÃì¤Ë·ãÆÍ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤Ï¿åÅÄ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿£´¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£³¿Í¤¬¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©·Ù¤Ï£±£±·î£±£±Æü¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê£±£¸¡Ë¤òÌµÌÈµö´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÆàÎÉÃÏ¸¡³ë¾ë»ÙÉô¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î½÷À¤¬ÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¼Ö¤òÂß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯ÏÂ²Î»³¸©¶¶ËÜ»Ôºß½»¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÆàÎÉ¸©Æâºß½»¤À¤Ã¤¿Ìµ¿¦¤Î½÷À¡Ê£±£¹¡Ë¤â¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£