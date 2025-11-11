Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¾¯Ç¯¤ÎÈó¹Ô¤òËÉ¤´¤¦¤È¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤²ñ¤¬ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¸¦½¤²ñ¤Ï¡¢¸©·Ù¤È¸©¾¯Ç¯·Ù»¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¶¨²ñ¤¬¾¯Ç¯¤ÎÈó¹Ô¤òËÉ¤°³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

11Æü¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷¤ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ê¤É¤ª¤è¤½80¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬´Ø·¸¤¹¤ëÈó¹Ô»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éËÉ¤°ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡»²²Ã¼Ô
¡ÖÄê´üÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¸¦½¤²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈÈºá¤Î¼ê¸ý¤òÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×

¡Ö»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤âÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤ä¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×

¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç1·î¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë·ºË¡¤ËÄñ¿¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸¡µó¤äÊäÆ³¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ï167¿Í¤Ç2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù46¿ÍÁý²Ã¡£

¤¹¤Ç¤ËÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤Î¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£